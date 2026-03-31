TBSは31日、23年7月期に同系日曜劇場で放送された、堺雅人（52）の主演ドラマ「VIVANT」の続編を、7月から2クール連続で日曜劇場枠で放送（日曜午後9時）すると発表した。物語は、堺が演じる主人公・乃木憂助（堺雅人）の前に再び“赤い饅頭”が置かれた、前作のラストシーン直後から幕を開ける。新たに敢行されたアゼルバイジャンでの大規模ロケの全貌とは？乃木たちを待ち受ける次なる任務とは…新章は謎と謎が繋がり、深まる