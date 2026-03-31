31日朝、鹿角市花輪の休耕田でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと31日午前8時半ごろ、鹿角市花輪字福士川の休耕田にクマ1頭がいるのを、近くの家にいた60代の女性が目撃しました。クマの体長は約70センチだったということです。最も近い民家までは約20メートルです。警察は関係機関に連絡するとともに、パトカーで現場付近を警戒し注意を呼びかけています。