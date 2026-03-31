豊川用水の深刻な渇水を受け、今後、決まっている静岡県の佐久間ダムからの水の供給を受ける時期について、愛知県の大村知事は今後の雨の状況を見ながら判断していくと述べました。 【写真を見る】渇水続く豊川用水 静岡･佐久間ダムからの“緊急導水” 開始時期は ｢雨の状況見ながら判断｣ 愛知･大村知事 深刻な渇水が続く中、愛知県の東三河の5つの市に水を供給する豊川用水の水源・宇連ダムの貯水率は、きょう午前11時時点で1.5