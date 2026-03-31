前線の影響で31日の東海3県は「春の嵐」となり、水不足に悩む地域では恵みの雨となっています。東海3県は前線の通過に伴い暖かく湿った空気が流れ込んで、大気の状態が不安定となっていて、各地で雨となっています。名古屋の桜の名所・鶴舞公園では、雨に濡れる満開の桜を眺める人の姿も見られました。この雨で豊川用水の水源・新城市の宇連ダムの貯水率は、31日午前0時時点の0.5％から午前10時時点で1.1％まで上昇し、お