3月31日（現地時間30日、日付は以下同）、シカゴ・ブルズは敵地でサンアントニオ・スパーズと対戦。ブルズと2Way契約を結ぶ河村勇輝が、同19日（18日）のトロント・ラプターズ戦以来となるNBA戦でベンチ入りを果たした。 3連敗中のブルズは、アイザック・オコロ、ジョシュ・ギディー、トレイ・ジョーンズ、マタス・ブゼリス、ガーション・ヤブセレがスターターに名を連ねた。