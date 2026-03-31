3月31日（現地時間30日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第23週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。 24日から30日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからはデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ（通算20度目）、イースタン・カンファレンスではボストン・セルティックスのジェイソン・