4月9日24時よりテレ東ほかで放送がスタートする、鈴木福とあのがW主演を務めるドラマ『惡の華』のエンディングをmajiko、劇伴をリーガルリリーのたかはしほのか、次回予告のナレーションを三石琴乃がそれぞれ担当することが決定。あわせて第1話の場面写真が公開された。 参考：『惡の華』あのは“生き様レベル”でハマり役？玉城ティナ版との対比で際立つ“生々しさ” 原作は、電子コミックを含め