３１日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸。原油先物相場をにらみながらの神経質な展開で、朝方は売りが優勢となったものの切り返した。 ドバイ港に停泊中のクウェートの原油タンカーがイランの攻撃を受けたと報じられ、日本時間朝方の時間外取引で米原油先物相場の上げ幅が拡大。エネルギーの輸入依存度が高い日本の物価上振れリスクが意識され、債券先物は午前９時１０分すぎに１３０円１９銭まで