ENHYPENが、自身4回目となるワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'』を開催する。 （関連：ENHYPEN、TREASURE、JO1、SixTONES、Snow Man……デビュー5周年、コロナ禍を経た歩みと止まらない快進撃） 本ツアーは、5月1日～3日の韓国 ソウル公演を皮切りに、世界21都市を巡る。日本においては、12月に東京、愛知、2月に福岡、大阪の4都市8公演が予定されており、公演会場およびチケ