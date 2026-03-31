３１日前引けの日経平均株価は前営業日比６５円５５銭安の５万１８２０円３０銭と小幅続落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億８５７万株、売買代金概算は３兆６１５５億円。値上がり銘柄数は１０６３、対して値下がり銘柄数は４７５、変わらずは３７銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、朝方はリスク回避ムードが強く日経平均が大きく下値を試す展開を強いられたが、その後は下げ渋り、上昇に転じる場面