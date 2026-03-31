映像嵐株式会社は、Viltroxの交換レンズ「AF 56mm F1.7 AIR X（SV）」を3月31日（火）に発売した。希望小売価格は税込3万9,000円。 富士フイルムXマウントに対応した、APS-Cサイズ用の大口径中望遠単焦点レンズ。軽量・コンパクトを特徴とする「AIR」シリーズの製品で、先行して発売されているブラックモデルに続き、シルバーカラーがラインアップに加わった。 昨今のクラシカルなデザインを採用したミ