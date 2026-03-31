サンアントニオ・スパーズ vs シカゴ・ブルズ日付：2026年3月31日（火）開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 129 - 114 シカゴ・ブルズ NBAのサンアントニオ・スパーズ対シカゴ・ブルズがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。 第1クォーターはサンアントニオ・スパーズがリードし29-28で終了