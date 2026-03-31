開催：2026.3.31会場：ダイキン・パーク結果：[アストロズ] 8 - 1 [Rソックス]MLBの試合が31日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとRソックスが対戦した。アストロズの先発投手はランス・マクラーズ、対するRソックスの先発投手はランヘル・スアレスで試合は開始した。1回裏、4番 カルロス・コレア 2球目を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイでアストロズ得点 HOU 1-0 BOS3回裏、2番 ヨ