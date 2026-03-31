大津海岸にて、薄曇りの中に日が昇る 十勝帯広ロケの中で合間を見つけ、ジュエリーアイスの無い大津海岸へ行ってみたいと日の出前に訪れた山岸さん。そこで見た景色、そして帯広とのこれからについて伺いました。（聞き手・文：近井沙妃） 氷の無い大津海岸を見たかった ばんえい十勝 帯広競馬場にて3月22日に行われた重賞レース「ばんえい記念」に合わせ帯広に訪れた。撮影の合間にジュエリーアイスで