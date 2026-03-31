メンフィス・グリズリーズ vs フェニックス・サンズ日付：2026年3月31日（火）開催地：フェデックス・フォーラム（Memphis）最終スコア：メンフィス・グリズリーズ 105 - 131 フェニックス・サンズ NBAのメンフィス・グリズリーズ対フェニックス・サンズがフェデックス・フォーラム（Memphis）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし31-34で終了する