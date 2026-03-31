「肉巻きキャベツの照り焼き」【画像を見る】しんなりした塩もみキャベツでまとめやすい「肉巻きキャベツの照り焼き」短時間でおいしい食事を作りたい！下ごしらえした塩もみキャベツを使って、時短で作るおかずをご紹介します。キャベツ1/2個まとめて下ごしらえして、今回使わなかった分は冷蔵室で数日間保存でき、おかずやスープにも活用することができます。教えてくれたのは…▷郄山かづえさん料理研究家。分かりや