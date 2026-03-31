【これは2025年度話題の記事を再掲載・再構成したものです。※2025年10月24日掲載内容】 【画像】クマが地鶏を食い荒らす一部始終 貴重な映像です。が、ショッキングな映像でもあります。その点を注意してご覧ください。※視聴者提供 全国各地でクマの目撃が相次ぐ中、山形県小国町では県のブランド地鶏200羽近くがクマに食べられる被害がおきました。 こちらは、山形県小国町の鳥小屋で撮影された映像です。仮にクマがヒトを