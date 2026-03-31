韓国でインフルエンザによる高熱にうなされながらも業務を続け、意識不明に陥り帰らぬ人となった幼稚園教諭の20代女性が、亡くなる前に園長や知人と交わしていたメッセージの内容が公開された。韓国の全国教職員労働組合（全教組）は3月30日に青瓦台（韓国大統領府）前で開いた記者会見で、事件の経緯とともに、故人である幼稚園教諭Aさんが生前に知人らと交わしたカカオトークのメッセージ内容を公開した。全教組によると、Aさん