現地３月31日、森保一監督が率いる日本代表はFIFAランキング４位の強豪イングランドと聖地ウェンブリー・スタジアムで親善試合を戦う。所属するクリスタル・パレスで、このウェンブリーで３度（昨季のFAカップ準決勝と決勝、今季のコミュニティ・シールド）もプレーし、一度も負けていない鎌田大地は30日、こう意気込みを語った。「またクラブと違って、代表活動でこういう素晴らしいスタジアムでいい相手と戦えるというのは、