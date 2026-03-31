現地時間３月30日、イングランド戦に臨む日本代表がウェンブリー・スタジアムで前日練習を実施。その後に囲み取材に応じた21歳のアタッカー、塩貝健人は「次こそは点を取りたい」と意気込みを述べた。「選手のクオリティは世界でもナンバー１のレベルで、その相手に球際で負けなければ勝機が生まれると思います」「自分ならできる」と自信を携えて臨んだスコットランド戦では完璧なアシストで伊東純也の決勝弾を演出。あの絶妙