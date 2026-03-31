TWICE（トゥワイス）のMOMO（モモ）がInstagramのストーリーズにて、メンバーのSANA（サナ）、TZUYU（ツウィ）、NAYEON（ナヨン）と一緒にアメリカのウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートを訪れた様子をアップした。 【写真】TWICEモモ＆姉hanaが『ズートピア』ジュディ＆ニックとポーズ！【動画】ディズニーを家族で楽しむTWICEモモ ■TWICEモモがミッキーと