【その他の画像・動画等を元記事で観る】 菊池風磨（timelesz）と畑芽育がMCを務める日本テレビ系の新音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』が4月7日より放送開始。 その初回放送に先駆け、3月31日25時29分から特別番組が放送。ゲストアーティストとして、若者から圧倒的な支持を集める3人組バンド、マルシィを迎え、彼らの楽曲に込めた思いや背景に迫るスタジオトークと特別なライブステージが届けられ