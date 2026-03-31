【その他の画像・動画等を元記事で観る】 鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華』（4月9日放送スタート）にて、エンディング曲をmajikoの「クライクライ」が、劇伴をリーガルリリーのたかはしほのかが、それぞれ担当することが決定した。 ■次回予告のナレーションは三石琴乃に決定 エンディングを務めるのは、作詞、作曲、楽曲提供など、マルチな才能を発揮し、活躍の場を広げているmajiko