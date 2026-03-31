日経225先物は11時30分時点、前日比150円安の5万1900円（-0.28％）前後で推移。寄り付きは5万1010円と、シカゴ日経平均先物（5万1115円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。現物の寄り付き後には5万0640円まで下げ幅を広げたが、中盤以降は急速に切り返してプラス圏を回復すると、5万2260円まで上昇。ただ、終盤にかけてはロング解消の動きからマイナス圏での推移となっている。 中盤辺りに、「トランプ米大統領