31日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円高の5万1820円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万1820.3円に対しては0.3円安。出来高は3万4570枚となっている。 TOPIX先物期近は3546.5ポイントと前日比4ポイント高、現物終値比0.37ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51820