30日夜、鹿屋市で住宅1棟を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは、鹿屋市吾平町麓の住宅です。警察によりますと30日午後10時半ごろ、この家に住む福山親幸さん(64)の別居している娘から「親から部屋が燃えていると電話があった」と消防に通報がありました。火は約2時間半後に消し止められましたが福山さんの木造平屋建ての住宅1棟を全焼しました。福山さんは妻と2人暮らしで、出火当時は