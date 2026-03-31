プロ野球の広島東洋カープなどで捕手として活躍した西山秀二氏（58）が28日放送のフジテレビ系『ジャンクSPORTS』（毎週土曜後5：00）に出演。現役時代に広島の一等地に建てたという自宅にまつわるエピソードを、元チームメイトに暴露された。【動画】佐々岡氏との現役時代の思い出について語る西山秀二氏※25年11月出演時この日のテーマは「爆笑！プロ野球お金の話」（前編）で、西山氏のほか、元チームメイトで長年バッ