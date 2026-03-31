モデルでタレントの鈴木奈々（37）が30日、自身のインスタグラムを更新。「ユニクロに行ってきましたー！」と報告し、購入したというTシャツをまとった春らしいコーディネートを披露した。【写真】「可愛すぎました！」ユニクロTシャツまとった“春コーデ”披露の鈴木奈々「ユニクロのTシャツが可愛すぎました！白と黒とグレー買いました 大人買い」「#1500円」と色違いで購入したことを紹介。写真で着用しているのは白のTシ