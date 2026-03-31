中国・重慶市のトンネルで爆発があり、4人が死亡、9人が負傷した。国営の新華社が報じた。30日午後3時10分ごろ、重慶市万州区と四川省開江県を結ぶ区間に建設されている鉄峰山トンネルの左坑（さこう。左側の坑道）で可燃性ガスによるものとみられる爆発事故が発生。12人が負傷し、1人が行方不明となった。その後、行方不明の1人の死亡が確認されたほか、病院に搬送されたうちの3人が死亡したという。記事によると、鉄峰山トンネル