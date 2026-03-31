俳優の窪塚洋介が31日、都内で行われたデンマーク発のe-BIKEブランド『MATE.BIKE記者発表会デンマークに学ぶ交通安全』に登壇。家族との自転車ライフを明かした。【全身ショット】さすがのスタイル！自転車にまたがる窪塚洋介この日は、4月1日からの自転車の「交通反則通告制度（青切符）」導入に先駆け、MATE.BIKEが世界一の自転車大国として知られるデンマーク発のブランドとして、改めて自転車の交通安全に対する意識向上