この記事をまとめると ■シボレー・コルベットの「グランスポーツ」がC8世代で復活した ■1960年代のC2型から続く特別な系譜を継承 ■自然吸気V8と電動4WDの2系統が用意される コルベットの歴史を語るには欠かせない伝統のモデル シボレーは3月26日、米国フロリダ州セブリングで開催されたIMSAセブリング12時間レースにおいて、2027年型「コルベット グランスポーツ」と、新たな電動AWDモデル「グランスポーツX」を発表した。