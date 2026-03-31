飲食チェーン運営の松屋フーズ（東京都武蔵野市）は、とんかつ専門店「松のや」創業25周年記念の第1弾、「"大麦豚"ロースかつ」を2026年4月1日15時〜5月6日15時の期間限定で発売する。より深く肉の甘みを堪能「厚切りリブロースかつ」も登場創業25周年を記念し、看板メニューの「ロースかつ」が進化する。大麦を食べて育ち、脂身の甘みときめ細かくやわらかい肉質が特長の「カナダ産大麦豚」に期間限定で切り替える。期間中は、通