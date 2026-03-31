なにわ男子・高橋恭平が主演を務める青春ラブストーリー映画『山口くんはワルくない』が、6月5日に公開される。それに先立って、新場面写真が解禁された。【場面写真】デート中…？並んで歩く高橋恭平&高橋ひかる本作は、斉木優氏による同名漫画の実写映画化作品。高橋が演じるのは、金髪にピアス、鋭い目つきの“コワモテ関西弁”の転校生・山口くん。しかし、その素顔は、照れると耳が赤くなるほど純粋で優しい青年とい