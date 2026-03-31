きょうは年度末。様々な制度やサービスが変わります。携帯電話ではいわゆる「ガラケー」に代表される3G回線サービスが終了します。きょう終了するのは、NTTドコモの3G回線サービス「FOMA」です。2001年に世界で初めて実用化に成功し、いわゆる「ガラケー」によるテレビ電話や、ワンセグなどのサービスを可能にしました。KDDIやソフトバンクはすでにサービスを終了していて、3Gが使っていた電波の帯域は今後、4Gや5Gの品質向上など