29日に第1期最終回を迎えたテレビアニメ『正反対な君と僕』から、4月2日より放送されるテレビアニメ『氷の城壁』への“バトンタッチ”の意味が込められたスペシャルイラストが公開された。いずれも漫画家・阿賀沢紅茶氏による漫画を原作としており、“阿賀沢紅茶アニメイヤー”と題したコラボレーション施策となる。【画像】鈴木＆谷の胸キュンシーンを小雪が真顔で紹介！コラボPV場面カットスペシャルイラストには、『正反対