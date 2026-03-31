◇インターリーグドジャース─ガーディアンズ（2026年3月30日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が30日（日本時間31日）、本拠でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席は好機で中飛に倒れた。1点を先制された直後の3回、ロハスの二塁打などで無死一、二塁の好機を迎えた。内角攻めにあい、のけぞる場面もありながらフルカウントまで述べると、相手先発・メシックが二塁にけん制球。やや逆