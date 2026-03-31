■MLBマーリンズ4−9ホワイトソックス（日本時間31日、ローンデポ・パーク）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのマーリンズ戦に「2番・DH」でスタメン出場し、5打数1安打。開幕から4試合連発は叶わなかったが、4試合連続ヒットをマーク。チームは今季初勝利を挙げた。マーリンズの本拠地、ローンデポ・パークは23年WBCの舞台でもあり、村上にとっても準決勝のメキシコ戦で劇的サヨナラ打を放ち、アメリカとの決勝でもソ