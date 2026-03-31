グラビアアイドルで俳優の岸明日香（34）が、5年ぶり5冊目の写真集『Trajectory』を5月22日に発売することが決定した。【写真】過去最大の露出にも挑戦した岸明日香グラビアの表現を追求し続けてきた岸にとって、30代ラストの写真集になるであろう決意のもと、史上最大の露出にも挑戦。タイトルは岸本人が「軌跡」（奇跡）にもかけて、「これまでの人生の道のり」を意味する『Trajectory』と命名した。ロケは初めて訪れたベト