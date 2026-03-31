将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦決勝トーナメント1回戦が3月31日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、永瀬拓矢九段（33）と高見泰地七段（32）が現在対局中だ。注目の一戦は、高見七段の先手で相掛かり志向の出だしとなった。【映像】永瀬九段VS高見七段 注目の一戦藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）への挑戦権を争う決勝トーナメントが進行中。1回戦最後のカードとなった本局では、少年時代から切磋琢磨を