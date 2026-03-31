防衛省は、相手の射程外から攻撃することができる“長距離ミサイル”を熊本と静岡に配備しました。反撃能力があるミサイルが国内に配備されるのはこれが初めてです。小泉進次郎 防衛大臣「こうした能力を着実に整備することにより、我が国を守り抜くという強固な意思と能力を示すことに繋がるものと考えております」きょう、熊本県の健軍駐屯地に配備されたのは、射程およそ1000キロメートルまで発射することができる国産の“