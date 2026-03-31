テレビ東京は、4月9日にスタートするドラマ『惡の華』（毎週木曜深0：00〜0：30）の1話場面写真とあらすじを解禁した。【場面カット】教室の中で異彩な雰囲気を放つ”仲村佐和”あの原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。１巻表紙の「クソムシが」という吹き出しが、読者に衝撃を与えた。この作品は『別冊少年マガジン』（講談社）で連載され、アニメや映画、舞台など、様々な形でファンを魅了