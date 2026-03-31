◇第98回選抜高校野球大会第11日決勝智弁学園―大阪桐蔭（2026年3月31日甲子園）第98回選抜高校野球大会は31日、決勝戦を行う。試合前に大阪桐蔭と智弁学園（奈良）両校の先発メンバーが発表された。春夏通算9度の優勝経験がある大阪桐蔭は、注目投手の一人、左腕・川本晴大投手（2年）が先発。今秋ドラフト上位候補の吉岡貫介投手はブルペン待機となった。準決勝とは逆のパターンだが、継投策となるか、注目が集まる