アメリカのトランプ政権は、イランへの軍事作戦の期間について、「4週間から6週間」とした当初の想定は変わっていないという認識を示しました。ホワイトハウスレビット報道官「作戦は目標達成まで続く。4〜6週間という期間は現時点で変わらない」ホワイトハウスのレビット報道官は30日、「トランプ大統領は一貫して、“4週間から6週間”という目安を示してきた」と強調し、イランへの軍事作戦の期間が当初の想定から変わっていな