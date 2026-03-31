第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが3月30日、自身のブログを更新。娘のゴルフ試合帯同から食事まで、充実した一日の様子を報告しました。【写真を見る】【 花田虎上 】 「今日のハラミは最高でした」ランチの担々麺と半チャーハンは「量が少ない」と本音も…夜の焼肉でリベンジ至福の食卓花田さんはこの日、早朝からブログを更新。「おはようございます 今日も早起きです！」と元気な様子を伝えました。 午前中に