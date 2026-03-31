きょう31日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』（後7：00〜）は、2時間スペシャルを届ける。「赤字サービス集中砲火！味のPRマン 知ってくレッド」が登場する。【オモウマ写真】「食べた記憶がない味」とうなるあさりカレー（500円）千葉・千葉市にある、創業3年目の御食事処。「食べた記憶がない味」と客が唸る“あさりカレー”（500円）は、本マグロのアラで取った海鮮ダシを3度濾し、