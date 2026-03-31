米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は、ブルワーズが若手有望株のクーパー・プラット内野手（21）と、8年総額5075万ドル（約81億円）の契約で最終調整に入っていると報じた。契約には年平均約1500万ドルの球団オプションが2年分含まれ、出来高により金額が増加する可能性もある。今回の契約は異例と言える。プラットはまだメジャー出場経験がなく、今季トリプルAデビューを果たしたばかり。昨季はダブルAで打率.238、