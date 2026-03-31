京都府南丹市で、23日から行方不明となっている小学5年生の男子児童について、電車やバスに乗った記録が確認されていないことが分かりました。京都府南丹市園部町に住む小学5年生の安達結希くん（11）は今月23日、父親が車で学校のすぐ近くまで送り届けたのを最後に、行方が分からなくなっています。警察によりますと、行方が分からなくなった23日以降、結希くんが、電車やバスに乗った記録が確認されていないことが新たに分かりま