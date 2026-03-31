防衛政策の大きな転換点、小泉防衛相「極めて重要な取り組み」政府が「反撃能力」の柱と位置づける長射程の「スタンド・オフ・ミサイル」が３１日、国内で初めて陸上自衛隊健軍（けんぐん）駐屯地（熊本県）などに配備された。軍事的な活動を活発化させる中国や北朝鮮への抑止力を高める狙いがある。攻撃を受けた際に敵の拠点を直接破壊できる装備で、敵の攻撃を防ぐ戦い方を想定してきた日本の防衛政策は大きな転換点を迎える。