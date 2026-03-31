【国際親善試合】スコットランド代表 0−1 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）【映像】“絶品ヘッド”で完璧に繋いだ瞬間日本代表のFW上田綺世の“絶品ヘッド”に注目が集まっている。189cmの屈強な相手選手に競り勝って完璧に味方へと繋ぐポストプレーにはファンも大興奮の様子だ。サッカー日本代表は日本時間3月29日、国際親善試合（KIRIN WORLD CHALLENGE 2026）でスコットランド代表と対戦。今年6月に開幕する