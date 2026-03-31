警察官を名乗る人物がコンビニのマルチコピー機で偽の逮捕状や供述調書を印刷させて信用させ、現金をだまし取る新手の詐欺被害が全国で報告されている。警察は「そのような指示をすることはなく完全に偽物」と注意を呼びかけている。コンビニで“書類印刷”を指示する詐欺電話コンビニの「マルチコピー機」を悪用した、新手の詐欺被害が、全国各地で報告されている。偽警察官が「あなたが犯人である証拠を見せる。コンビニに行って